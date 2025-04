Sonic Rumble chega em 8 de maio com pré-registro bombando! AAAAAAAH MEUS ANÉIS DOURADOS! 🌀💍 Vem comigo: Sonic Rumble tem data marcada — 8 de maio de 2025, e sim, o pré-registro já tá rolando... Game Hall|Do R7 08/04/2025 - 11h26 (Atualizado em 08/04/2025 - 11h26 ) twitter

AAAAAAAH MEUS ANÉIS DOURADOS! Vem comigo: Sonic Rumble tem data marcada — 8 de maio de 2025, e sim, o pré-registro já tá rolando com um monte de brinde fofo pra quem for ligeirinho no botão! Já se imagina tropeçando em 32 Tails enquanto corre por um mapa maluco e ainda de quebra com uma skin do Sonic do filme? Pois é, esse momento é real, e ele é todo nosso.

Não perca a chance de saber tudo sobre esse jogo incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

