Sony se reinventa e promete novas histórias para o futuro dos games Quando você pensa em Sony, é quase automático imaginar ícones como God of War, The Last of Us, ou até o bom e velho Gran Turismo. Mas... Game Hall|Do R7 09/09/2024 - 17h21



The Last of Us

Quando você pensa em Sony, é quase automático imaginar ícones como God of War, The Last of Us, ou até o bom e velho Gran Turismo. Mas se depender do CEO Kenichiro Yoshida, essa lista vai crescer, e crescer muito. A nova missão da Sony é clara: eles querem criar novas IPs originais e deixar de lado a distribuição de conteúdo, focando em produzir histórias e jogos do zero. Parece que não é só de Kratos e Nathan Drake que viveremos​.

