Starship Troopers: Extermination recebe atualização 1.4

E aí, tropa do plasma bug e do rifle aquecido, prepara o exoesqueleto, afia a baioneta e carrega o Morita porque Starship Troopers: Extermination tá com atualização nova na área, e não é qualquer hotfix, não. A galera da Offworld resolveu tacar o modo ‘propaganda espacial’ no talo, melhorar a IA dos insetões, dar arma nova, botar 16 doidões juntos pra explodir colmeia e ainda lançar o modo “influenciador de guerra” com câmera de moral. É isso mesmo.

Não perca a chance de saber tudo sobre essa atualização incrível!

