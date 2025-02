Switch 2 é anunciado oficialmente! Novo console da Nintendo chega em 2025 com muitas promessas Gente, que momento para ser gamer, né? Depois de tanta especulação, teorias, vazamentos e até uns chutes mais ousados (que, cá entre... Game Hall|Do R7 16/01/2025 - 13h08 (Atualizado em 16/01/2025 - 13h08 ) twitter

Gente, que momento para ser gamer, né? Depois de tanta especulação, teorias, vazamentos e até uns chutes mais ousados (que, cá entre nós, não saíram do nada), a Nintendo finalmente abriu o coração e revelou o Switch 2! O anúncio oficial aconteceu nesta quinta-feira (16), com direito a um trailer lindão que já está bombando no YouTube e redes sociais. É isso mesmo: o sucessor do nosso amado Nintendo Switch tá chegando em 2025, e promete deixar a gente sem fôlego. Bora saber tudo sobre essa novidade?

