Teamfight Tactics: Mergulhe em Arcane – Quando TFT Vira Arte com um Toque de Insanidade Game Hall|Do R7 11/11/2024 - 11h30 (Atualizado em 11/11/2024 - 11h30 )

Teamfight Tactics: Mergulhe em Arcane

A Riot Games decidiu que o TFT merecia um upgrade de respeito, e eis que surge Teamfight Tactics: Mergulhe em Arcane, uma aventura épica onde as histórias de Arcane invadem a Convergência. Sim, agora você pode brincar de estrategista com Powder, Vi, Silco e outros campeões icônicos dessa franquia que está dominando o mundo. É como se todos os elementos que amamos de Arcane se unissem em uma dança estratégica, com um toque de caos controlado. O melhor de tudo? É grátis a partir de 20 de novembro de 2024.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e mergulhe de cabeça nessa nova experiência!

