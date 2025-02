The King of Fighters XIII Global Match: Chegou no Steam E aí, lutadores de plantão! Preparados pra reviver as tretas épicas que rolavam naquela LAN house fedendo a salgadinho e Guaraná Dolly... Game Hall|Do R7 20/02/2025 - 12h46 (Atualizado em 20/02/2025 - 12h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

E aí, lutadores de plantão! Preparados pra reviver as tretas épicas que rolavam naquela LAN house fedendo a salgadinho e Guaraná Dolly? Pois então se liga: The King of Fighters XIII Global Match finalmente chegou ao Steam e agora ninguém mais tem desculpa pra dizer que “lagou” quando perder feio no X1.

Não perca a chance de saber mais sobre essa nova versão do clássico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Last Drop – O GTA finlandês dos anos 90 que você não esperava

Blade & Soul NEO libera criação de personagem

Pacific Drive acelera rumo ao sucesso: 1 milhão de cópias vendidas e expansão a caminho