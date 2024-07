The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom - A Nova Aventura de Link e Zelda Preparem-se, fãs de Zelda, pois a Nintendo acaba de lançar uma bomba que vai fazer você querer pular no primeiro tornado mágico que...

Preparem-se, fãs de Zelda, pois a Nintendo acaba de lançar uma bomba que vai fazer você querer pular no primeiro tornado mágico que encontrar. O próximo jogo da franquia, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, promete ser um verdadeiro divisor de águas. Depois de décadas sendo a princesa em perigo, Zelda finalmente pegou sua espada e está pronta para a ação.

