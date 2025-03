The Precinct: GTA Vice City foi parar num VHS da Sessão da Tarde com um distintivo e cheiro de gasolina Olha… já vi muito jogo tentando capturar o espírito da década de 80, com neon pra todo lado, VHS sujo e música synthwave tentando compensar... Game Hall|Do R7 27/03/2025 - 16h28 (Atualizado em 27/03/2025 - 16h28 ) twitter

Olha… já vi muito jogo tentando capturar o espírito da década de 80, com neon pra todo lado, VHS sujo e música synthwave tentando compensar a falta de ideia. Mas The Precinct? Esse aqui parece ter arrancado o banco de trás de um Crown Victoria, enfiado o Miami Vice num liquidificador com Hotline Miami e mandado tudo pra um mapa sandbox onde o lema é: “não tem backup, mete o carro neles.”

Não perca a chance de saber mais sobre esse jogo que promete agitar o mundo dos games! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

