The War Within: Inframinado chega em 25 de fevereiro com corridas, caos goblínico e muito mais! E aí, heróis de Azeroth, preparados para acelerar pelas ruas da Inframina e botar os goblins pra correr? 🏎️💥 A atualização 11.1 de... Game Hall|Do R7 12/02/2025 - 11h27

E aí, heróis de Azeroth, preparados para acelerar pelas ruas da Inframina e botar os goblins pra correr? A atualização 11.1 de World of Warcraft: The War Within, batizada de Inframinado, chega no dia 25 de fevereiro e promete explosões, conspirações e velocidade insana!

Não perca a chance de saber tudo sobre essa atualização incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

