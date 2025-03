The War Within: Inframinado – Novos desafios, um goblin folgado e um chapéu roubado! E aí, povo! Se você achou que já tinha passado perrengue suficiente no The War Within, segura essa: chegou a Série 2 – Inframinado,... Game Hall|Do R7 05/03/2025 - 12h30 (Atualizado em 05/03/2025 - 12h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

E aí, povo! Se você achou que já tinha passado perrengue suficiente no The War Within, segura essa: chegou a Série 2 – Inframinado, trazendo raide novo, masmorra nova, rotação de Míticas+ diferente, PvP renovado e até um vilão goblin que resolveu roubar o chapéu do Brann Barbabronze. Sim, é isso mesmo. World of Warcraft continua testando nossa paciência, mas pelo menos agora tem montaria nova e loot pra gente correr atrás!

Não perca a chance de saber tudo sobre essa atualização incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Mandragora: Whispers of the Witch Tree – Um RPG sombrio inspirado no folclore europeu

DRAGON BALL Z: KAKAROT vai pro REINO DOS DEMÔNIOS com novo DLC de DAIMA

Pivot of Hearts: Visual Novel Brasileira que Traz São Paulo e Relacionamentos