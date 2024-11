Throne and Liberty: O Cerco ao Castelo Petrearda está chegando! Throne and Liberty: O Cerco ao Castelo Petrearda está chegando! Game Hall|Do R7 13/11/2024 - 09h49 (Atualizado em 13/11/2024 - 09h49 ) twitter

Throne and Liberty

Preparem-se, guerreiros de Solisium! No dia 17 de novembro, o primeiro Cerco ao Castelo Petrearda vai rolar solto. É hora de mostrar quem manda nessa bagaça. Forme alianças, traia seus amigos, faça o que for preciso para sentar no trono e dominar tudo.

