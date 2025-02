Two Point Museum: Agora com Mais Segurança Que Shopping em Black Friday E aí, futuros curadores do caos! Preparados pra transformar seu museu dos sonhos em um verdadeiro campo de batalha contra ladrões,... Game Hall|Do R7 20/02/2025 - 13h06 (Atualizado em 20/02/2025 - 13h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

E aí, futuros curadores do caos! Preparados pra transformar seu museu dos sonhos em um verdadeiro campo de batalha contra ladrões, vândalos e aquele tiozinho que finge que tá lendo a placa enquanto rouba um fóssil? Pois segura essa: Two Point Museum tá chegando com novas medidas de segurança pra garantir que nem o Indiana Jones consiga sair dali com suas preciosidades.

Não perca a chance de saber mais sobre as novidades e como garantir seu acesso antecipado! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

The King of Fighters XIII Global Match: Chegou no Steam

Last Drop – O GTA finlandês dos anos 90 que você não esperava

Blade & Soul NEO libera criação de personagem