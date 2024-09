Última chamada para a saúde mental nos games Salve, galera! Bora trocar uma ideia séria, mas importante. E dessa vez, é sobre um assunto que às vezes passa batido na correria do... Game Hall|Do R7 02/09/2024 - 23h10 (Atualizado em 02/09/2024 - 23h10 ) ‌



Salve, galera! Bora trocar uma ideia séria, mas importante. E dessa vez, é sobre um assunto que às vezes passa batido na correria do dia a dia gamer: a saúde mental. Todo mundo sabe que o mundo dos jogos não é só diversão, tem também suas sombras, e é aí que entra a Take This, uma organização que há anos luta para trazer à tona a importância do cuidado com a saúde mental na indústria dos games. Só que, como dizem por aí, até os heróis precisam de ajuda, e agora a Take This tá precisando muito da nossa.

