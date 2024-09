Uma nova era galáctica em Honor of Kings Se liga, players! Honor of Kings não tá pra brincadeira e lançou uma atualização que vai te jogar direto no espaço! Com a nova Era... Game Hall|Do R7 05/09/2024 - 14h11 (Atualizado em 05/09/2024 - 14h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Honor of Kings

Se liga, players! Honor of Kings não tá pra brincadeira e lançou uma atualização que vai te jogar direto no espaço! Com a nova Era do Âmbar, o game tá trazendo visuais sci-fi de outro mundo e um novo herói tanque, Liu Bang, que chegou com tudo pra fortalecer o time. E se liga só: tem evento pra salvar o planeta de um meteoro, visuais que vão fazer você querer abrir a carteira e a estreia do Rei Macaco Wukong com aquele visual dourado que é só marra. Vem comigo que eu vou te dar a visão completa dessa nova fase galáctica do Honor of Kings.

Leia a matéria completa no nosso parceiro r7 - GameHall

Leia mais em r7 - GameHall



• Honor of Kings Mete a Era Sci-Fi: Liu Bang Chega Botando Ordem e Visuais Tecnológicos Invadem o Game

• A Quiet Place: The Road Ahead Chega Pra Calar a Boca da Galera – Literalmente

• 20 anos de World of Warcraft: Celebração épica no WoWCast e as novidades da atualização 11.0.5