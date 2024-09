Uma viagem espacial cheia de desafios em Star Trucker Olha só, mano, imagina misturar “Euro Truck Simulator” com “No Man’s Sky”, mas sem a parte de ficar extasiado com a vastidão do espaço... Game Hall|Do R7 09/09/2024 - 09h11 (Atualizado em 09/09/2024 - 09h11 ) ‌



Star Trucker

Olha só, mano, imagina misturar “Euro Truck Simulator” com “No Man’s Sky”, mas sem a parte de ficar extasiado com a vastidão do espaço e mais tipo “vou ficar aqui trocando pneu na interestelar”… É mais ou menos isso que Star Trucker quer ser. O jogo, da galera da Raw Fury, te joga no espaço sideral com uma carreta-espacial que, se bobear, consome mais energia do que minha antiga lan house rodando “Crysis”. Mas, vamos lá, segura firme que a análise vai começar, e já adianto: tem mais buraco aqui do que em uma rua de bairro periférico.

