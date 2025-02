Under Defeat – O Renascimento do Caos Aéreo em um Clássico Esquecido Saudações, pilotos da destruição e fãs dos bons e velhos shoot ‘em ups! Hoje vamos falar sobre uma pérola esquecida dos céus da guerra... Game Hall|Do R7 11/02/2025 - 15h07 (Atualizado em 11/02/2025 - 15h07 ) twitter

Saudações, pilotos da destruição e fãs dos bons e velhos shoot ‘em ups! Hoje vamos falar sobre uma pérola esquecida dos céus da guerra, um jogo que fez história nos arcades e no Dreamcast, e que agora tenta fincar bandeira novamente no coração dos jogadores: Under Defeat.

Não perca a chance de conhecer mais sobre este clássico e suas mecânicas inovadoras! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

