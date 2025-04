V Rising: Invaders of Oakveil – a atualização 1.1 chega pra provar que ser vampiro é difícil Atenção, senhores da noite, criaturas das trevas e fãs de sugar mais do que apenas sangue alheio: a Stunlock Studios revelou o novo... Game Hall|Do R7 22/04/2025 - 10h26 (Atualizado em 22/04/2025 - 10h26 ) twitter

Atenção, senhores da noite, criaturas das trevas e fãs de sugar mais do que apenas sangue alheio: a Stunlock Studios revelou o novo pacote completo de delírios góticos chamado V Rising: Invaders of Oakveil, a gloriosa atualização 1.1 que chega dia 28 de abril no Steam e também no PlayStation 5, pra alegria de quem quer ser Drácula em 60 FPS… ou pelo menos fingir que tem um castelo próprio.

Não perca a chance de descobrir todas as novidades e desafios que essa atualização traz! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

