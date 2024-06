Vampire Dynasty: A Nova Sensação dos Vampiros Invade o Steam Next Fest A onda de vampiros está de volta com tudo, e a desenvolvedora Mehuman Games junto com a editora Toplitz Productions não ficam de...

A onda de vampiros está de volta com tudo, e a desenvolvedora Mehuman Games junto com a editora Toplitz Productions não ficam de fora dessa. Eles acabaram de lançar a demo de Vampire Dynasty como parte do Steam Next Fest, e olha, se você curte a mística e universo dos dentudos, tá imperdível!

