Virtua Fighter 5 R.E.V.O. estreia no PC com rollback netcode e edição de 30º aniversário E aí, lutadores de plantão! A SEGA of America finalmente ouviu nossos gritos nostálgicos e lançou Virtua Fighter 5 R.E.V.O., marcando... Game Hall|Do R7 27/01/2025 - 15h07 (Atualizado em 27/01/2025 - 15h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

E aí, lutadores de plantão! A SEGA of America finalmente ouviu nossos gritos nostálgicos e lançou Virtua Fighter 5 R.E.V.O., marcando o glorioso retorno da franquia às nossas telas – e, pela primeira vez, no PC! Isso mesmo, o game já está disponível no Steam, com aquele desconto camarada de 20% no lançamento. Ou seja, não tem desculpa pra não dar um shoryuken digital no bolso e reviver os tempos áureos de pancadaria.

Não perca a chance de saber mais sobre essa incrível novidade e todos os detalhes da edição de 30º aniversário no nosso parceiro Game Hall!

Leia Mais em Game Hall:

NEXON e Neople soltam trailer de The First Berserker: Khazan e deixam a galera no hype

SYNDUALITY Echo of Ada chegou e você está pronto para pilotar?

FATAL FURY: City of the Wolves – Beta Aberto chega em fevereiro com 8 personagens e muita porradaria online