Vivo Keyd Stars em busca do bicampeonato no Campeonato de Honor of Kings Brasil 2024

A Vivo Keyd Stars, campeã do ano passado, já garantiu seu lugar na Grande Final do Campeonato de Honor of Kings Brasil (CHOKBR) 2024. Agora, eles esperam pelo vencedor do confronto entre Influence Rage e Loops, que vão se enfrentar na Final da Chave Inferior no próximo sábado (15). Quem levar a melhor, encara a Vivo Keyd Stars na briga pelo título e pela maior fatia da premiação de R$ 120 mil!

