Vivo Keyd Stars faz história e se consagra bicampeã brasileira de Honor of Kings

No fim de semana, a Vivo Keyd Stars não decepcionou e dominou a final do Campeonato de Honor of Kings Brasil (CHOKBR), esmagando a Loops por 4x1 na Grande Final. Com essa vitória, a VKS se tornou a primeira bicampeã brasileira do jogo, levando para casa um prêmio de R$ 50 mil. Além disso, a Loops garantiu um lugar no Invitational Season 2, um torneio internacional que acontecerá em breve.

