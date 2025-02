Você tá preparado para encarar seu “emprego dos sonhos”? Hired 2 Die chega em 31 de janeiro Gente, me segura porque o Electric Monkeys, aquele estúdio brasileiríssimo, tá lançando um jogo que é a mistura de “terapia, mas só... Game Hall|Do R7 15/01/2025 - 10h47 (Atualizado em 15/01/2025 - 10h47 ) twitter

Gente, me segura porque o Electric Monkeys, aquele estúdio brasileiríssimo, tá lançando um jogo que é a mistura de “terapia, mas só que ao contrário” com terror puro. Hired 2 Die, o novo título deles, já tem data marcada: 31 de janeiro, e vai chegar com exclusividade no Steam.

Não perca a chance de saber mais sobre essa experiência aterrorizante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

