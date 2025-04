World of Warcraft 11.1.5 – O Sureki bateu aqui na porta e eu abri com uma espada Tem evento novo, atualização de interface, retorno de trauma cósmico com N’Zoth e pancadaria em dupla com seu parceiro de guerra favorito...

Game Hall|Do R7 23/04/2025 - 12h07 (Atualizado em 23/04/2025 - 12h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share