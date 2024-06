World Series of Warzone: Brasil se prepara para as finais regionais Preparem suas classes, apertem o colete e ajustem os headsets, porque o World Series of Warzone (WSOW) está prestes a explodir em...

Preparem suas classes, apertem o colete e ajustem os headsets, porque o World Series of Warzone (WSOW) está prestes a explodir em ação! A Activision acaba de anunciar que as finais das qualificatórias regionais da América do Sul estão chegando, e com elas, a chance de ver nossos bravos soldados brasileiros dominando o campo de batalha e competindo por uma fatia daquele suculento prêmio de US$ 1 milhão.

