Xbox largou de vez o orgulho e agora só quer saber de dinheiro O bom e velho Phil Spencer, sempre trazendo aquelas declarações que a gente sabe que têm um fundo de verdade… e um fundo de cofre cheio... Game Hall|Do R7 17/02/2025 - 11h07 (Atualizado em 17/02/2025 - 11h07 )

O bom e velho Phil Spencer, sempre trazendo aquelas declarações que a gente sabe que têm um fundo de verdade… e um fundo de cofre cheio de dinheiro. Dessa vez, no podcast XboxEra, o chefão do Xbox jogou a real: não tá mais nessa de tentar trazer todo mundo pro ecosistema Xbox, agora a parada é simplesmente encher o bolso lançando os jogos no máximo de plataformas possíveis. E óbvio, aquele 70% de lucro das vendas no PlayStation e Nintendo são um baita incentivo, né?

Para entender melhor essa nova estratégia do Xbox e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

