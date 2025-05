Yakuza 0: Director’s Cut revela elenco de dubladores em inglês Gente, segura esse coração de otaku emotivo porque a SEGA e o RGG Studio resolveram acordar os fantasmas do karaokê com anúncio bombástico... Game Hall|Do R7 07/05/2025 - 14h06 (Atualizado em 07/05/2025 - 14h06 ) twitter

Gente, segura esse coração de otaku emotivo porque a SEGA e o RGG Studio resolveram acordar os fantasmas do karaokê com anúncio bombástico: Yakuza 0: Director’s Cut, aquele jogo que já era um drama criminal épico com doses cavalares de socos, lágrimas e minigames bizarros, agora vai ganhar dublagem completa em inglês pela primeira vez.

