Zayn Malik surpreende como duelista em Yu-Gi-Oh! E aí, duelistas! Sabe aquele cara que você conhece mais pelos hits de rádio, as fotos estilizadas e o cabelo sempre na régua? Pois... Game Hall|Do R7 03/09/2024 - 10h11 (Atualizado em 03/09/2024 - 10h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

E aí, duelistas! Sabe aquele cara que você conhece mais pelos hits de rádio, as fotos estilizadas e o cabelo sempre na régua? Pois é, Zayn Malik, o próprio, apareceu do nada no mundo de Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL e deixou geral de queixo caído! Quem diria que o ex-One Direction manjava tanto de cartas e monstros? O cara foi revelado como o primeiro Duelista das Sombras no torneio mais recente e, mano, ele chegou pra dominar com estilo!

Leia a matéria completa no nosso parceiro r7 - GameHall

Leia mais em r7 - GameHall



• Zayn Malik Revelado como Duelista das Sombras: Yu-Gi-Oh! Entra em Cena com Estilo!

• Lords Mobile Chega na BGS 2024 com Campeonatos, Prêmios em Grana e Muito Fogo no Parquinho!

• Análise | Sobrevivendo com Estilo em Terminus: Zombie Survivors