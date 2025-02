2ª temporada da Pro Kompetition de Mortal Kombat 1: tudo o que você precisa saber A Warner Bros. Games, NetherRealm Studios e RTS anunciaram a aguardada 2ª temporada da Pro Kompetition de Mortal Kombat 1, um programa... Gamer Point|Do R7 15/01/2025 - 14h07 (Atualizado em 15/01/2025 - 14h07 ) twitter

A Warner Bros. Games, NetherRealm Studios e RTS anunciaram a aguardada 2ª temporada da Pro Kompetition de Mortal Kombat 1, um programa global de eSports que promete agitar a comunidade gamer. Com uma premiação total de US$ 255 mil, a temporada traz competições presenciais e online em diversas regiões, incluindo a gamescom latam, no Brasil.

Não perca a chance de ficar por dentro de todas as novidades e detalhes dessa emocionante temporada! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

