A evolução do som: conheça a harman kardon onyx studio 9 A Harman Kardon acaba de elevar o padrão de experiência auditiva com o lançamento da Harman Kardon Onyx Studio 9, a mais nova adição... Gamer Point|Do R7 22/01/2025 - 15h08 (Atualizado em 22/01/2025 - 15h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Harman Kardon acaba de elevar o padrão de experiência auditiva com o lançamento da Harman Kardon Onyx Studio 9, a mais nova adição à linha de caixas de som móveis com Bluetooth da marca. Esse modelo chega para substituir o Onyx Studio 8, trazendo inovações em áudio, design e sustentabilidade. Confira os detalhes que tornam essa caixa de som um destaque no mercado.

Para saber mais sobre essa incrível caixa de som e suas funcionalidades, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

Leia Mais em Gamer Point:

Hearthstone apresenta o Miniconjunto Heróis de StarCraft: confira as novidades

FLOW: animação premiada chega aos cinemas brasileiros com grandes expectativas para o Oscar 2025

DRAGON BALL: Sparking! ZERO recebe primeiro DLC com novos lutadores e conteúdos extras