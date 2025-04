A invasão dos games pelos deuses do Olimpo Os deuses do Olimpo sempre foram uma fonte de inspiração para os games, para a literatura e para o cinema. No mundo dos jogos, isso... Gamer Point|Do R7 08/04/2025 - 14h29 (Atualizado em 08/04/2025 - 14h29 ) twitter

Os deuses do Olimpo sempre foram uma fonte de inspiração para os games, para a literatura e para o cinema. No mundo dos jogos, isso começou em 1986, quando o jogo Kid Icarus foi lançado para o NES. Inspirado na mitologia grega, o jogo recria cenários do panteão grego, templos flutuantes, a Hidra, Centauros e traz figuras inspiradas em Atena e na Medusa. Muitos títulos seguiram esse caminho e a mitologia grega ganhou mais espaço, chegando até mesmo no mercado de iGaming.

Para saber mais sobre como os deuses do Olimpo influenciam o mundo dos games, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

