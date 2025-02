A volta de Plunderstorm ao WoW: veja as novidades e melhorias! Se você é fã de World of Warcraft (WoW) e adora uma competição intensa, prepare-se: Plunderstorm está de volta, e a Tripulação de Barrileiro... Gamer Point|Do R7 15/01/2025 - 13h47 (Atualizado em 15/01/2025 - 13h47 ) twitter

Se você é fã de World of Warcraft (WoW) e adora uma competição intensa, prepare-se: Plunderstorm está de volta, e a Tripulação de Barrileiro está te esperando no Planalto Arathi para mais um desafio épico! Essa modalidade, que traz o espírito de um battle royale, retorna com melhorias que prometem tornar a experiência ainda mais emocionante para os Campeões de Azeroth.

Não fique de fora dessa! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e descubra todas as novidades!

