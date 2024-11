Adicione Ghost of Yotei à sua lista de desejos na PlayStation Store A PlayStation anunciou oficialmente que Ghost of Yotei, sequência de Ghost of Tsushima, pode ser adicionado à wishlist na PlayStation... Gamer Point|Do R7 22/10/2024 - 15h09 (Atualizado em 22/10/2024 - 15h09 ) twitter

A PlayStation anunciou oficialmente que Ghost of Yotei, sequência de Ghost of Tsushima, pode ser adicionado à wishlist na PlayStation Store. O novo jogo, desenvolvido pela Sucker Punch, foi revelado durante o State of Play de setembro e tem lançamento previsto para 2025.

