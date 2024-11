Alok homenageia Ayrton Senna com show de drones emocionante no GP de Interlagos Alok homenageia Ayrton Senna com show de drones emocionante no GP de Interlagos Gamer Point|Do R7 03/11/2024 - 12h28 (Atualizado em 03/11/2024 - 12h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Alok homenageia Ayrton Senna com show de drones emocionante no GP de Interlagos

No último sábado (02), o céu de Interlagos foi palco de uma homenagem impressionante a Ayrton Senna. O DJ Alok iluminou o evento com 600 drones, que, em um espetáculo de luz e tecnologia, formaram o rosto de Senna, seu icônico capacete, a bandeira do Brasil e até mensagens emocionantes como “GPSP” e “ SP”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e descubra todos os detalhes dessa emocionante homenagem!

Leia Mais em Gamer Point:

Fortnite Times Square – Ice Spice e Snoop Dogg fazem show épico ao vivo no game

Caixa de Som JBL Charge saindo por menos de R$850 na Amazon

Review: Warcraft Legends Part 2 Collection