Astro Bot recebe atualização gratuita com fase Adrenalina nas Alturas e bots nostálgicos da PlayStation

A PlayStation acaba de lançar uma atualização gratuita cheia de novidades para Astro Bot, com a chegada da fase Adrenalina nas Alturas, dois novos Bots Especiais e um nível inédito de speedrun. Desde o dia 17 de outubro, a Team ASOBI tem presenteado os jogadores com atualizações que expandem o universo do game, trazendo novas fases e conteúdo extra de forma gratuita. Mais do que um simples jogo de plataforma, Astro Bot é uma verdadeira homenagem aos trinta anos da história da PlayStation.

