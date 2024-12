Bandai Namco abre pré-venda de BLEACH Rebirth of Souls com lançamento previsto para março de 2025 A Bandai Namco anunciou que o aguardado BLEACH Rebirth of Souls, inspirado na icônica obra de Tite Kubo, já está disponível em pré-... Gamer Point|Do R7 04/12/2024 - 14h49 (Atualizado em 04/12/2024 - 14h49 ) twitter

A Bandai Namco anunciou que o aguardado BLEACH Rebirth of Souls, inspirado na icônica obra de Tite Kubo, já está disponível em pré-venda para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC via Steam. O jogo será oficialmente lançado em 21 de março de 2025, com edições Padrão, Deluxe e Ultimate Deluxe, trazendo conteúdos exclusivos para os fãs da franquia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e fique por dentro de todas as novidades sobre BLEACH Rebirth of Souls!

