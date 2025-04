Borderlands 4 antecipa lançamento e terá State of Play dedicado A Sony acaba de confirmar um novo State of Play dedicado a Borderlands 4, com data marcada para amanhã, 30 de abril, às 18h (horário... Gamer Point|Do R7 29/04/2025 - 23h39 (Atualizado em 29/04/2025 - 23h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

State of Play Borderlands 4 Gamer Point

A Sony acaba de confirmar um novo State of Play dedicado a Borderlands 4, com data marcada para amanhã, 30 de abril, às 18h (horário de Brasília). A transmissão terá aproximadamente 20 minutos de duração, com foco total no novo looter shooter da Gearbox.

Consulte no nosso parceiro Gamer Point para saber mais sobre as novidades e o lançamento antecipado do jogo!

Leia Mais em Gamer Point:

Call of Duty sofre novo aumento de preço no Steam

Fortnite libera skin grátis de Stormtrooper e episódios temáticos da Disney; veja como resgatar

FBC: Firebreak será lançado em 17 de junho e chega direto no Game Pass e PS Plus