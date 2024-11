Caçada intensa ou frustração? A análise de Predator: Hunting Grounds “Predator: Hunting Grounds” é a tentativa IllFonic de trazer novamente a intensa caçada do lendário Predador para o formato multiplayer... Gamer Point|Do R7 13/10/2024 - 14h28 (Atualizado em 13/10/2024 - 14h28 ) twitter

“Predator: Hunting Grounds” é a tentativa IllFonic de trazer novamente a intensa caçada do lendário Predador para o formato multiplayer assimétrico. A premissa é simples: quatro jogadores controlam soldados da força-tarefa que precisam cumprir missões e sobreviver, enquanto um quinto jogador assume o papel do Predator, caçando silenciosamente nas sombras. Com um cenário denso de selva e mecânicas que prometem recriar a tensão dos filmes, a expectativa é alta. Mas será que o jogo entrega a verdadeira experiência de ser caçado – ou ser o caçador?

