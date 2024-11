Caixa de Som Lity B11: potência e portabilidade para todos os momentos Caixa de Som Lity B11: potência e portabilidade para todos os momentos Gamer Point|Do R7 29/11/2024 - 17h28 (Atualizado em 29/11/2024 - 17h28 ) twitter

Caixa de Som Lity B11

Seja para curtir sua playlist favorita à beira da piscina ou dar vida àquele encontro com amigos, a Caixa de Som Bluetooth Lity B11 é sua companheira perfeita. Com áudio de 360º, resistência à água e poeira (IP67) e até 12 horas de autonomia, ela foi feita para levar som de alta qualidade aonde você for.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e descubra tudo sobre essa incrível caixa de som!

