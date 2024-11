Capture memórias com as câmeras instantâneas Mini Shot Retro da Kodak Capture memórias com as câmeras instantâneas Mini Shot Retro da Kodak Gamer Point|Do R7 22/11/2024 - 16h49 (Atualizado em 22/11/2024 - 16h49 ) twitter

Mini Shot Retro da Kodak

O final do ano é sempre marcado por um aumento no consumo, e as marcas aproveitam essa oportunidade para se aproximar ainda mais dos consumidores. A Brazil Electronics, representante oficial no Brasil da linha de câmeras instantâneas e impressoras da Kodak, está ampliando sua estratégia de vendas, disponibilizando as desejadas Mini Shot Retro em novos canais, com ofertas especiais para as festas de fim de ano.

