CCXP24 recebe talentos de Arcane em painel exclusivo da Riot Games CCXP24 recebe talentos de Arcane em painel exclusivo da Riot Games Gamer Point|Do R7 27/11/2024 - 16h49 (Atualizado em 27/11/2024 - 16h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Arcane

A CCXP24 será palco de uma experiência única para os fãs de Arcane, a aclamada série animada baseada no universo de League of Legends. Na próxima quinta-feira, 5 de dezembro, o evento contará com a participação inédita de nomes importantes da produção.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point!

Leia Mais em Gamer Point:

DJI Mic Mini: áudio profissional em um dispositivo compacto

Select Newsroom

7 fatos sobre a tecnologia do inovador Painel MICRO LED – Samsung Newsroom Brasil