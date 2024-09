Celebrando 50 anos de Hello Kitty com novos jogos e quebra-cabeças A Grow, uma das marcas mais queridas de jogos e quebra-cabeças no Brasil, está celebrando o aniversário de 50 anos de uma das personagens... Gamer Point|Do R7 10/09/2024 - 16h23 (Atualizado em 10/09/2024 - 16h23 ) ‌



A Grow, uma das marcas mais queridas de jogos e quebra-cabeças no Brasil, está celebrando o aniversário de 50 anos de uma das personagens mais icônicas do mundo: Hello Kitty. Criada pela Sanrio em 1974, Hello Kitty conquistou gerações com seu charme e carisma, e para comemorar essa data especial, a Grow lança uma linha exclusiva de jogos cartonados inspirados na adorável personagem e seus amigos.

