Chilli Beans e PlayStation lançam coleção exclusiva inspirada nos 30 anos da PlayStation e The Last of Us A Chilli Beans, maior marca de óculos escuros da América Latina, acaba de se unir à PlayStation para lançar uma coleção exclusiva que... Gamer Point|Do R7 21/03/2025 - 15h06 (Atualizado em 21/03/2025 - 15h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Chilli Beans, maior marca de óculos escuros da América Latina, acaba de se unir à PlayStation para lançar uma coleção exclusiva que celebra os 30 anos da PlayStation e o universo icônico de The Last of Us. Com designs únicos que misturam nostalgia, estilo e cultura gamer, a coleção promete conquistar fãs de games e amantes de moda. Vamos explorar todos os detalhes dessa parceria incrível!

Consulte no nosso parceiro Gamer Point para saber mais sobre essa coleção imperdível!

Leia Mais em Gamer Point:

The last of Us Part II: Recebe requisitos para PC e Diversas Novidades

Josef Fares lança desafio insano em Split Fiction e promete acesso antecipado ao próximo jogo da Hazelight

“Ma Meilleure Ennemie”: videoclipe de Stromae e Pomme para Arcane é lançado com sucesso absoluto