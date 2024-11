Coleção da FANLAB traz o universo de ‘Venom’ para o seu guarda-roupa Coleção da FANLAB traz o universo de ‘Venom’ para o seu guarda-roupa Gamer Point|Do R7 25/10/2024 - 00h33 (Atualizado em 25/10/2024 - 00h33 ) twitter

Coleção da FANLAB Venom

Com a estreia de Venom: A Última Rodada marcada para o dia 24 de outubro, a FANLAB, a marca geek da Riachuelo, está lançando uma coleção de vestuário inspirada no icônico anti-herói. Esta coleção exclusiva apresenta peças que capturam a essência de Venom, mesclando estilo e elementos gráficos impactantes que refletem a personalidade audaciosa do personagem.

