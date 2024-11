Como ativar a notificação arco-íris no celular Samsung: guia completo Como ativar a notificação arco-íris no celular Samsung: guia completo Gamer Point|Do R7 11/11/2024 - 01h08 (Atualizado em 11/11/2024 - 01h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Notificação Arco-Íris no Samsung

Quer deixar as notificações do seu celular Samsung mais chamativas e personalizadas? Ativar o efeito de notificação em arco-íris é uma maneira divertida de destacar alertas importantes com luzes coloridas nas bordas da tela! Neste post, vamos ensinar o passo a passo para habilitar essa funcionalidade, além de dicas de personalização para que você possa tornar as notificações ainda mais com a sua cara!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e descubra todos os detalhes!

Leia Mais em Gamer Point:

Review – Red Dead Redemption – PC

Marvel Studios revela novo trailer e pôster de “Capitão América: Admirável Mundo Novo” na D23 Brasil

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! recebe atualização gratuita com novo tabuleiro e minigames