Como aumentar a performance do seu PC com os upgrades de memória e armazenamento da Kingston Como aumentar a performance do seu PC com os upgrades de memória e armazenamento da Kingston Gamer Point|Do R7 07/11/2024 - 14h50 (Atualizado em 07/11/2024 - 14h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Upgrade certo ajuda usuários a extrair a máxima potência de seus computadores

Com aplicações exigindo cada vez mais desempenho e eficiência, o desejo por máquinas rápidas e ágeis está em alta, seja para gamers, criadores de conteúdo ou para usuários multitarefa. Para quem busca extrair o máximo de desempenho dos computadores sem precisar investir em novos dispositivos, a Kingston lança uma solução inovadora: o PC Scanner. Essa ferramenta gratuita identifica as especificações do computador e recomenda os melhores upgrades de memória e armazenamento. Assim, você pode melhorar a performance da sua máquina de forma simples e personalizada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e descubra como otimizar seu PC!

Leia Mais em Gamer Point:

Astro Bot recebe atualização gratuita com fase Adrenalina nas Alturas e bots nostálgicos da PlayStation

Final da Copa Aliança 2024: Riot Games Brasil recebe estudantes para a grande decisão de LOL, VALORANT e TFT

Review: Shin chan: Shiro and the Coal Town