Concord: A Nova Aposta dos Hero Shooters Em um universo vasto e cheio de possibilidades, Concord surge como mais uma tentativa de capturar a essência do gênero hero shooter... Gamer Point|Do R7 28/08/2024 - 18h12 (Atualizado em 28/08/2024 - 18h12 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Em um universo vasto e cheio de possibilidades, Concord surge como mais uma tentativa de capturar a essência do gênero hero shooter, desenvolvido pela Firewalk Studios e distribuído pela Sony. Com a promessa de ser uma das grandes apostas da Sony em jogos multiplayer, o jogo oferece uma mistura familiar de elementos de títulos como Call of Duty, Team Fortress 2, e outros do mesmo gênero. No entanto, será que Concord consegue se destacar em meio a essa galáxia repleta de jogos similares? Vamos explorar isso juntos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point

Leia mais em Gamer Point



• Review: Concord

• PlayStation anuncia novos jogos para assinantes do PlayStation Plus em setembro

• Palmeiras anuncia parceria oficial com Konami para eFootball