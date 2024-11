Conheça o realme C61: O smartphone durável e acessível que chegou ao Brasil A realme acaba de lançar no mercado brasileiro o realme C61, um novo modelo da série C que promete ser o smartphone mais durável do... Gamer Point|Do R7 17/10/2024 - 11h08 (Atualizado em 17/10/2024 - 11h08 ) twitter

A realme acaba de lançar no mercado brasileiro o realme C61, um novo modelo da série C que promete ser o smartphone mais durável do seu segmento. Projetado com foco em resistência e acessibilidade, o aparelho já está disponível a partir de R$ 1.059, trazendo um conjunto de funcionalidades robustas para os consumidores que buscam um dispositivo capaz de suportar o uso intenso e situações adversas.

