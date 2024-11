Crocs lança coleção Fortnite X Crocs com modelos inspirados no universo do jogo Crocs lança coleção Fortnite X Crocs com modelos inspirados no universo do jogo Gamer Point|Do R7 30/10/2024 - 12h49 (Atualizado em 30/10/2024 - 12h49 ) twitter

Crocs Fortnite Collection

A Crocs acaba de anunciar a chegada da coleção Fortnite X Crocs, uma linha exclusiva e aguardada que une o estilo icônico da marca com elementos do famoso jogo de batalha. Os novos modelos foram criados especialmente para os fãs de Fortnite, trazendo detalhes inspirados em skins, mapas e personagens que conquistaram milhões de jogadores ao redor do mundo. A coleção estará disponível no aplicativo da Crocs a partir de 30 de outubro, com preços a partir de R$399,00.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e descubra todos os detalhes dessa coleção incrível!

