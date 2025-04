Days Gone Remastered traz o modo Ataque da Horda e outras novidades para PS5 e PC A Sony acaba de revelar novidades empolgantes para os fãs de Days Gone! A versão remasterizada do game chega ao PlayStation 5 em 25... Gamer Point|Do R7 09/04/2025 - 19h25 (Atualizado em 09/04/2025 - 19h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Sony acaba de revelar novidades empolgantes para os fãs de Days Gone! A versão remasterizada do game chega ao PlayStation 5 em 25 de abril de 2025, acompanhada de novos conteúdos e modos de jogo que prometem ampliar — e muito — a rejogabilidade. Entre as maiores adições está o modo Ataque da Horda, uma verdadeira batalha pela sobrevivência em meio aos temidos frenéticos.

Não perca a chance de descobrir todas as novidades e detalhes sobre o jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point!

Leia Mais em Gamer Point:

PlayStation 5 Slim Edição Digital com 2 jogos por apenas R$3.426 na Amazon

Fire TV Stick HD (última geração) por menos de R$335 na Amazon

🤑 iPhone 16 Pro (128 GB) Titânio preto saindo por menos de R$7.550 na Amazon