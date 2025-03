Death Stranding 2: On the Beach já está em Pré-venda! Confira os Detalhes e Itens Exclusivos Fãs de Hideo Kojima, preparem-se! Death Stranding 2: On the Beach, o aguardado novo capítulo da aclamada franquia, já está disponível... Gamer Point|Do R7 17/03/2025 - 19h26 (Atualizado em 17/03/2025 - 19h26 ) twitter

Fãs de Hideo Kojima, preparem-se! Death Stranding 2: On the Beach, o aguardado novo capítulo da aclamada franquia, já está disponível para pré-venda na PlayStation Store a partir de hoje, 17 de março. Com lançamento marcado para 26 de junho, o jogo promete uma experiência emocionante e repleta de mistérios. E o melhor: quem garantir sua cópia antecipadamente recebe itens exclusivos! Vamos explorar tudo o que você precisa saber sobre essa novidade.

Não perca a chance de garantir sua cópia e descobrir todos os detalhes incríveis! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

